علي بن فليس: الانتخابات الرئاسية أفضل طريق متاح للجزائر

2019/07/10 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس الوزارء الجزائري الأسبق علي بن فليس أن تنظيم الانتخابات الرئاسية يعبتر الطريق الأقصر والأقل خطورة وتكلفة لبلاده، وذلك للخروج من الأزمات

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