2019/07/10 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8I_IV_luMR8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #كأنه_امبارح | لينا في موقف مرتبك أمام الأب.. وسؤاله يزيد الموقف سوءاً) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #كأنه_امبارح | لينا في موقف مرتبك أمام الأب.. وسؤاله يزيد الموقف سوءاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).