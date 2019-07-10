الجيش الروسي ينتج ماء الشرب!

2019/07/10 | 02:01

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بدأ الجيش الروسي بتشغيل وحدة إنتاج الماء الصالح للشرب في مدينة تولون.

وتقع مدينة تولون في مقاطعة إيركوتسك الروسية التي ضربها فيضان الأنهار في

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