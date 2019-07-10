الخطيب مغردا: تم توفير درجات وظيفية على ملاك وزارة الكهرباء

2019/07/10 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الاربعاء، عن توفير درجات وظيفية على ملاك وزارة الكهرباء.

وقال الخطيب في تغريدة له على تويتر، انه "تم

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