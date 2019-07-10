صالح يشدد على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

2019/07/10 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، على أهمية تعزيز علاقات الصداقة مع الاتحاد الاوروبي على الصعد كافة، واستمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرسخ التعاون بين الجانبين، بينما أكد ضرورة تضافر جهود الجميع لترسيخ الامن والاستقرار في البلاد.

وأفادت بيانات رئاسية تلقتها "الصباح"، بأن الرئيس صالح أشار، خلال استقباله سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق رامون بيلكوا بمناسبة انتهاء مهام عمله، إلى ان "العراق ينتهج سياسة واضحة ومبدئية حيال القضايا الاقليمية والدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيدا بـ"جهود السفير بيلكوا في تطوير وتيرة العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة".

بدوره، اكد بيلكوا أن الاتحاد "يعد العمل مع العراق أولوية رئيسة نظراً لمكانته الإقليمية والدولية وقدرته على لعب دور مؤثر في حل ازمات المنطقة".

وخلال استقباله رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، بحث صالح "آخر تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق، والتأكيد على ضرورة تضافر جهود الجميع لترسيخ الامن والاستقرار في البلاد، واهمية العمل المشترك من اجل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للشعب العراقي".

وفي السياق بحث رئيس الجمهورية، في لقاء منفصل برئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، "الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد، والتاكيد على ضرورة الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين".

واستعرض صالح ورئيس تيار الحكمة الوطني "آخر المستجدات وموقف العراق من تصاعد التوترات في المنطقة".

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