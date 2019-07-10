الكعبي يبحث مع العادلي مشروع تبطين جدول بابل الإروائي

2019/07/10 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على ضرورة الوصول الى حل مناسب وسريع بشأن مشروع جدول بابل الاروائي.

وذكر بيان صادر عن مكتبه، تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان "الكعبي استقبل وزير الموارد المائية جمال العادلي والوفد المرافق له، بحضور النواب علاء الربيعي وسلام الشمري وعلي غاوي لمناقشة عدد من المشاكل التي يعاني منها المزارعون بشكل عام ومحافظة بابل بشكل خاص لاسيما موضوعة الجدوى الاقتصادية والفنية في تنفيذ مشروع تبطين جدول بابل الاروائي ومدى تأثيرها في الفلاحين".

واتفق الكعبي مع العادلي على وجوب الاطلاع المباشر خلال الفترة القليلة المقبلة على آلية عمل المشروع والنتائج المرجوة منه، وما يواجهه المزارعون من مشكلة شح المياه وجفاف الأراضي الزراعية والوصول الى حل علمي وسريع ومفيد لصالح الأهالي والمزارعين وإبعاد الأخطار التي من الممكن ان تهدد حياتهم وقوت يومهم.



وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المرتبطة بعمل الوزارة كموضوع التجاوزات على الاراضي الزراعية ، وتثبيت موظفي العقود الاستثمارية، اضافة الى الاستمرار في زراعة المحاصيل المحلية وتشجيعها للوصول الى حالة الاكتفاء الذاتي.

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