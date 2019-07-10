2019/07/10 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة الى المشاركة في مسيرة الذكرى 61 لثورة تموز المجيدة

ندعوكم إلى المشاركة الجماهيرية احتفالاً

بالذكرى الـ 61 لثورة 14 تموز 1958

ثورة الجيش والشعب والتي انجزت رغم عمرها القصير ما لم تنجزه الحكومات المتعاقبة طوال حكمها.

لنحيي يوم الذكرى المجيدة

لنحيي ثورة الشعب والجيش

بغداد – ساحة الفانوس السحري

الاحد الموافق 14 تموز 2019

الساعة العاشرة صباحاً

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

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