الشرعية اليمنية تعتزم تعيين قيادي متورط بقضايا إرهاب في منصب عسكري كبير

2019/07/10 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن / خاص

قالت وسائل إعلام محلية أن سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي إصدارت قرار بتعيين قيادي موالي لها – ومطلوب على ذمة قضايا إرهاب – في منصب عسكري كبير ، وينتظر الإعلان عنه رسمياً خلال الساعات القادمة.

وحسب المصادر الإعلامية فإن قراراً رئاسياً اصدره الرئيس هادي ، قضي بتعيين القيادي في المقاومة الشعبية العقيد أنيس العولي، قائداً للشرطة العسكرية بعدن، بدلاً عن اللواء ناصر النوبة.

ويعد أنيس العولي، احد قيادات المقاومة الشعبية التي ترتبط بحزب الإصلاح وكان ضمن القيادات المتشددة المطلوبة أمنيا عقب تحرير عدن من مليشيات الحوثي ، وتبع ذلك تورطه بقضايا إرهاب واغتيالات ، وأصبحت الآن يحضى بحماية الشرعية ، ويعتبر أحد أدواتها التخريبية.

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