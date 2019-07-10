2019/07/10 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قدم حارس منتخب تونس المعز حسن اعتذاره للجماهير التونسية، وذلك بعد أن أبدى استيائه عندما قرر مدرب "نسور قرطاج" استبداله بالحارس الاحتياطي فاروق

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