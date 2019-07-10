ميركل تدعو للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

2019/07/10 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن دعم برلين لجهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية للالتزام بحظر توريد الأسلحة إليها.

وقالت ميركل

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