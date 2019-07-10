وزير الداخلية العراقية يعفي مدير ادارة المراتب لتأخيره في انجاز معاملات المفسوخة عقودهم

2019/07/10 | 04:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفى وزير الداخلية العراقية الدكتور ياسين الياسري مدير إدارة المراتب العميد حسين سبهان من منصبه وذلك لعدم الالتزام في الدوام الرسمي والواجب المناط به.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية اجراها السيد الوزير لمختلف تشكيلات الوزارة والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل وتطويره وبما تنعكس اثاره الإيجابية على خدمة المواطن والمنتسب وقد لاحظ السيد الوزير غياب مدير إدارة المراتب العميد حسين سبهان وعدم إعلام روؤساءه وهو ما تسبب في التقصير بالواجب المناط به وحصول تأخير متعمد بإنجاز معاملات اعادة المفسوخة عقودهم والمطرودين .

يذكر ان" السيد وزير الداخلية مستمر بجولاته الميدانية لدوائر الوزارة للوقوف على نسبة إنجاز المعاملات والاطلاع عن قرب على الإجراءات المتبعة مع المواطنين".

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