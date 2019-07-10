مراهقون من جنوب أفريقيا يطيرون إلى القاهرة بطائرة صنعوها محليا

2019/07/10 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت طائرة صنعها مراهقون من جنوب أفريقيا من الهبوط بنجاح في مصر بعد ثلاثة أسابيع من إقلاعها من مدينة كيب تاون.

وتمكنت مجموعة من 20 طالبا من خلفيات متنوعة من تجميع الطائرة “سلينغ 4” ذات المقاعد الأربعة.

وأثناء رحلتها التي قطعت مسافة 12 ألف كيلو متر، هبطت الطائرة في ناميبيا وملاوي وإثيوبيا وزنجبار وتنزانيا وأوغندا.

وقالت قائدة الطائرة ميغان فيرنر، 17 عاما، ومؤسسة مشروع “يو- دريم غلوبال”، إنها تشعر بالفخر بهذا الإنجاز.

وأضافت فيرنر: “سعيدة لأنني أحدثت أثرا في الأماكن التي توقفنا فيها في القارة.



وتستهدف المبادرة التأكيد لأفريقيا على أن كل شيء ممكن عند التصميم”.

محمد علي بي بي سي

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