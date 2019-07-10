عمليات ارادة النصر تعلن تطهيرها اكثر من 150 كم مربع من صحراء الجزيرة

2019/07/10 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..افاد مصدر في الحشد الشعبي ، بتفجير عدة مضافات لداعش و تطهير العديد من القرى من قبل مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي ، .وذكر المصدر ل / ميديا نيوز / ان ” مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للحشد الشعبي شاركت آللوية الحشد و الجيش و العراقي في عمليات ارادة النصر لتطهير و […]

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