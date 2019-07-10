إعادة ملكية أرض للدولة قيمتها 9 مليارات دينار في البصرة

2019/07/10 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- وكالة النبأ للأخبار/ كشفت هيئة النزاهة، عن ضبط حالة تجاوز على قطعة أرض عائدة للدولة في البصرة، فيما بينت أن القيمة التقديرية للأرض تبلغ (9,000,000,000) مليارات دينار.وقالت دائرة التحقيقات الهيئة في بيان، تلقت نسخة منه وكالة النبأ للأخبار اليوم الاربعاء، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة قام بضبط متهم استحوذ على أرض مساحتها (8400) متر مربع، دون سند قانوني واستغلالها لإنشاء بناية مؤلفة من عدة طوابق".

وبين، أن "الأرض تعود ملكيتها لمديرية بلدية البصرة وتقع في مركز المحافظة في منطقة (مناوي باشا)".

واضاف البيان، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، وعرضها رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة".

وكانت الهيئة أعلنت في الثامن عشر من الشهر الماضي عن تمكنها من ضبط تلاعب في مزايدة على أرض بثلاثة مليارات دينار في البصرة.



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