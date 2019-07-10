الإعدامات رسالة ترويع لإثبات القبضة الحوثية على صنعاء

2019/07/10 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء – وجه الحوثيون رسالة دموية مروعة إلى الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف اليمني عبر إصدار أحكام بالإعدام على العشرات من اليمنيين،

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