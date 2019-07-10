2019/07/10 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى تحالف القوى العراقية، برئاسة محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، ان تدخل الكتل والأحزاب السياسية بملف اختيار مرشحي الدرجات الخاصة، “امر مشروع”.

وقال القيادي في التحالف، النائب فالح العيساوي، ان “الدرجات الخاصة، سواء الهيئات المستقلة او المديرين العامين، ملف لا يخلو من التعقيد، خصوصا ان الكتل السياسية تتدخل بهذا الملف بشكل مباشر وكبير ولم تعط لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الفرصة في اختيار مرشحي الدرجات الخاصة، ولغاية هذه اللحظة”.

وبين العيساوي “اننا في تحالف القوى العراقية، الذي يترأسه محمد الحلبوسي، نرى ان تلك التدخلات مشروعة، ليكون هناك تمثيل لكافة المكونات بكافة مؤسسات الدولة العراقية، وهذا ليس شيء في اي اشكال، كما يراه او يروج له البعض”.

وتتحدث مصادر مقربة من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ان الاخير يواجه ضغطا نتيجة الانتقادات التي وجهت له، بعد إخفاقه في الالتزام ببعض التوقيتات الزمنية التي فرضها على نفسه، ووضعها ضمن بنود برنامجه الحكومي الذي قدمه للبرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتم التصويت عليه.

ومن بين أهم تلك الملفات، وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين الذين يشغلون مناصبهم طبقاً لمبدأ الوكالة (من دون تصويت البرلمان أو مجلس الوزراء على الشخص المختار للمنصب) الذي سار عليه رؤساء الوزراء الذين سبقوا عبد المهدي.

وتعهد عبد المهدي في برنامجه الانتخابي بالانتهاء من ملف «التعيين بالوكالة» خلال 6 أشهر بعد توليه منصب رئاسة الوزراء، وألزمت المادة 58 من قانون الموازنة المالية لسنة 2019 الحكومة بإنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة حتى 30 يونيو (حزيران).



ولا يجوز تمديد الحسم أو تعديله، إلا بتصويت نيابي على تعديل قانون الموازنة.



وهو ما تم بالفعل إذ تم التصويت على تمديد ذلك لثلاثة اشهر مقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الحلبوسي “يشرعن” تدخل الكتل السياسية باكثر الملفات جدلية بحكومة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الحلبوسي “يشرعن” تدخل الكتل السياسية باكثر الملفات جدلية بحكومة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).