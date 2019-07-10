فيليكس جاهز لتعويض غريزمان

2019/07/10 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيليكس جاهز لتعويض غريزمانمدريد – أكد المهاجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس أنه لا يشعر بأي ضغط حيال تعويض الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في خط هجوم أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.وقال فيليكس في المؤتمر الصحافي خلال تقديمه الرسمي ردا على العديد من الأسئلة حول الضغط الذي يمكن أن يعاني منه بخصوص صفقته القياسية البالغة 126 مليون يورو وتعويض غريزمان الذي سيرحل هذا الصيف عن النادي الإسباني “دوري يتوقف على اللعب والقيام بعملي بأفضل ما باستطاعتي، لمساعدة فريقي”.وأضاف اللاعب الذي أصبح أغلى لاعب برتغالي في التاريخ أمام مواطنه نجم ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليا، وخامس أغلى لاعب في التاريخ “قصة المبالغ، مثلما قلت سابقا، هي مسألة تتعلق بسوق الانتقالات وأنا لا أفهم شيئا في ذلك”.وتابع “كريستيانو هو الأفضل حاليا في العالم، وربما في التاريخ.عندما كنا مع المنتخب، أخبرني عن مدريد وأخبرني أنها كانت تعجبه كثيرا.أنا هنا لأكتب تاريخي، لأدخل قلوب المشجعين باعتباري جواو فيليكس.هذه المقارنات رائعة، لكن كريستيانو هو كريستيانو”.وتسلم فيليكس من يدي رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو القميص رقم 7 الذي كان يرتديه غريزمان الذي أعلن في مايو الماضي رحيله عن الممثل الثاني للعاصمة مدريد، حيث من المقرر الإعلان عن الصفقة رسميا هذا الأسبوع بحسب وسائل الإعلام الإسبانية.وتوترت العلاقة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بخصوص غريزمان وندد الأول بشدة بتصرفات الثاني الذي حسم صفقته مع الدولي الفرنسي في مارس الماضي في خضم المنافسة على الألقاب هذا الموسم وتحديدا خوض أتلتيكو مدريد لمباراتيه ضد يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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