حاتم العراقي بين تكريم في بغداد وألبوم جديد

2019/07/10 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاتم العراقي بين تكريم في بغداد وألبوم جديدأعلن المكتب الإعلامي للفنان حاتم العراقي تسليم أغنيات "الميني البوم 2019" الجديد الذي سيطرحه "عندليب الأغنية العراقية" متعاوناً في الإنتاج مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، إستعداداً لطرحة أمام الجمهور من خلال المكتبات الموسيقية ويوتيوب والإذاعات العراقية والخليجية والعربية.وأكد أنه سيكون جاهزاً قريباً بعد الإنتهاء من كل التفاصيل.وكشف العراقي أن "الميني البوم 2019" سيتضمن خمس أغنيات إضافة الى موال، ويحتوي على مفاجآت وأفكار غنائية جديدة.وأكد أنه متحمس جداً لسماع وملامسة آراء الجمهور حول هذه الأغنيات التي انتهى من تسجيلها أخيراً بين استوديوات بغداد ودبي، متعاوناً مع أهم الموسيقين في تنفيذ موسيقى الأعمال الخمسة الجديدة والموال.على صعيد آخر، كرّم العراقي في "مهرجان الهلال الذهبي الدولي" في دورته الأولى في بغداد، وحصل على جائزة أفضل "تايتل" لمسلسل عن شارة مسلسل "العرضحالجي" التي قدمها في رمضان الماضي عبر قناة "أم بي سي العراق".وشكر القائمين على الجائزة من اللجنة الفنية والمنظمين والإعلاميين والصحافيين وجميع من له صلة بهذا المهرجان الذي يفتخر بحدوثة وإقامته في وطنه العراق.

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