“على علاقة بإيران”.. عقوبات أميركية ضد نائبين لبنانيين

2019/07/10 | 06:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على نائبين لبنانيين ينتميان إلى حزب الله لاتهامهما “باستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح حزبهما وإيران

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