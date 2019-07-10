العراقيون يتجرّعون علقم “التجربة الديمقراطية” بعد 16 عاما على إطلاقها

2019/07/10 | 06:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – بالرغم من قضاء العراق على التهديدات الرئيسية في ملف تنظيم داعش وما نتج عن ذلك من تحسن نسبي في الجانب

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