2019/07/10 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار..اهالي منطقة الشموخ يتظاهرون احتجاجاً على قطع المياه تظاهر أهالي منطقة الشموخ في ذي قار، احتجاجاً على قطع المياه.وذكر اهالي المنطقة ان "أهالي الشقق السكنية بمنطقه الشموخ يقطعون الطرق المؤدية لمركز المدينه لعدم توفر المياه"،مبينا ان " العشرات من أبناء منطقه العمارات السكنية تظاهروا احتجاجا على عدم توفر المياه حيث قاموا بقطع الطرق المؤدية لمركز محافظة ذي قار الناصرية.وبين أهالي منطقه العمارات ان "المنطقه تعاني من عدم توفر المياه الصالحه للشرب وان توفرت فهي لاتكفي لعماره واحده" موضحا ان "الاهالي استعانوا بالسيارات الحوضيه الاهلية مقابل مبلغ مالي".وأشار الي ان المنطقه شهدت زيارات لعدد من المسؤولين وتم طرح معاناه الاهالي من تردي الخدمات وخصوصا المياه الصالحه للشرب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. اهالي منطقة الشموخ يتظاهرون احتجاجاً على قطع المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. اهالي منطقة الشموخ يتظاهرون احتجاجاً على قطع المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).