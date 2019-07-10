2019/07/10 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكلابي يكشف عن منعطف خطير يواجه البرلمان ومعلومات صادمة تخص نفط الإقليم كشف عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، عن منعطف خطير يواجه البرلمان، فيما تحدث عن معلومات صادمة تخص تصدير النفط في إقليم كردستان.وقال الكلابي ان" مجلس النواب امام منعطف خطير في اتخاذ القرارات، اما ان يكون مجلس لتمرير القوانين واعضائه عبارة عن {دمى} تنفذ ماريد، او ان يكون مجلس ممثل عن الشعب قادر على اتخاذ قرارات جريئة من شماله الى جنوبه".وأضاف" ليس لدينا مع كردستان سوى الخير وهو ضمن خارطة العراق الموحد وندعم مطالبه على ان تكون ضمن السياقات القانونية والدستورية"، موضحاً ان" الإقليم الزم نفسه للحكومة على تسليم اكثر من 250 الف برميل نفطي يومياً، ووزارة النفط تؤكد عدم استلامها برميلا واحداً".وتابع الكلابي" ما يصدره الإقليم من نفط يحتسب من حصة العراق، والحكومة الاتحادية لم تقطع الموازنة عن الإقليم في 2014 الا بعد تخلفها عن تسليم النفط".وأشار ان" حكومة كردستان تعاقدت مع شركات اجنبية دون الرجوع الى بغداد، وقدمنا طلبا لرئيس مجلس النواب باستضافة وزير المالية فؤاد حسين في الجلسة الا انه وجه لجنة المالية باستضافته"، لافتاً الى ان" وجود وزير المالية في اللجنة المالية لم يمثل الحكومة الاتحادية بل مثل إقليم كردستان".وزاد الكلابي" نحن ندعم شعباً لا حزباً ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنصف الكرد واعطاهم حقوقهم، والصفقات السياسية قائمة في تشكيل الحكومة وإدارة الدولة عامة"، كاشفاً ان" الإقليم صدر اكثر من نصف مليون برميل في 2016، 77% من النفط الإقليم يصدر الى إسرائيل".واختتم الكلابي بالقول" تصدير الإقليم من النفط يحسب على حصة العراق في {أوبك}، والعراق يخسر مليون و100 الف دولار يوميا بسبب نفط الإقليم، وماحدث هو العكس فالإقليم صدر النفط برغم انف الحكومة".

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