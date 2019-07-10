لأول مرة… مكتبة لقراءة الكتب بمخيم للنازحين لفتاة ايزيدية..

2019/07/10 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت فتاة ايزيدية عن افتتاحها مكتبة لقراءة الكتب داخل مخيم بيرسفي ٢ على حسابها الخاص تلك هي الناشطة أميرة عتو السنجاري وهي فتاة ايزيدية تبلغ من العمر ٢٥ عاما من قرية خانصور في قضاء سنجار بعد احتلال داعش لسنجار هربت من بطش داعش وسكنت في مخيم بيرسفي ٢ في قضاء زاخو..رغم […]

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