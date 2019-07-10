السليمانية… ضابطٌ يُكمل إجراءات إصدار جواز سفرك في بيتك

2019/07/10 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: يس عراق يعاني العراقيون في عموم مدن البلاد، من التعامل الروتيني للأجهزة الامنية، وتحديداً بما يتعلق باصدار الجوازات، فلا غرابة بأن يستغرق اصدار الجواز أكثر من شهر، إلا أن مدينة السليمانية تُمهد لعهدٍ جديد من خدمة مواطنيها.وأكدت مديرية الجوازات العامة في محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق أن المديرية بدأت بخطوة مهمة لخدمة المرضى والعاجزين.وقالت مسؤولة إعلام […]

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