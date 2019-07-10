امانة بغداد: رفع {1032} كتلة كونكريتية خلال حزيران الماضي

2019/07/10 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد: رفع {1032} كتلة كونكريتية خلال حزيران الماضياعلنت امانة بغداد، عن رفع 1032 كتلة كونكريتية خلال شهر حزيران الماضي .وقالت الامانة في بيان انه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودوائر امانة بغداد المختلفة تم رفع 1032 كتلة كونكريتية عن مواقع مختلفة من العاصمة بغداد وبواقع 32 موقعاً حكومياً وتباينت بين الامنية والخدمية والمصرفية وغيرها من المواقع ".واكدت الامانة، ان "عملية رفع الكتل الكونكريتية انعكست إيجاباً على حركة السير والمرور وأظهرت فضاءات المدينة كما وان عملية رفع الكتل الكونكريتية مستمرة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ".

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