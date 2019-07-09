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شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 9-7-2019 | فنان من دهوك يتبع الطريقة الاوروبية برسم لوحات البورتريه


شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 9-7-2019 | فنان من دهوك يتبع الطريقة الاوروبية برسم لوحات البورتريه
2019/07/10 | 07:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: y7XQmraK8_M

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