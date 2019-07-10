زياد بوزيان - رؤى نقدية في الأدب و الثقافة (1)‏

2019/07/10 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان 1 ــ الأوهام و الطلاسم و الابتلاء بالصفر السالبلعلنا نعني بالابتلاء بالصفر السالب مراوحة المكان عن قناعة ، أو حب اللاتقدم أو غياب مستوى من الحراك النقدي و العلمي يضاهي مستوى ثورة المليون و نصف المليون شهيد و التي أبهرت حتى العالم الحر (المتقدم) نفسه ، و مستوى ذلك الحراك الذي اندلع فجأة في ربيع العام الجاري ، فالفرق بين صاحب الصفر و صاحب الصفر السالب يكمن في أن الأخير واعي بصفريته ، لكن مقا......

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