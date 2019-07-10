2019/07/10 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد ساعات وتقف الثوره السودانيه امام التأبين الاربعيني لشهداء اعتصام 6 ابريل الذين غدر بهم مجلس الشؤم العسكري كما جاء علي لسان متحدثه الرسمي السابق, في مجزره رهيبه ليس من المبالغه انها هزت العالم قبل ان تثير غضب السودانيين ببشاعتها المتناهيه وحقدها الاسود المقيت الذي عبرت من خلاله الثوره المضاده بكل فرقائها عن مدي الغل والتشفي في هذا الحدث التاريخي الهام.فمن القتل بالرصاص الحي وبالمناجل وباجهزه حا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عدلي محمد احمد - وما ذبحوه وما فضوه ولكن شبه لهم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عدلي محمد احمد - وما ذبحوه وما فضوه ولكن شبه لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).