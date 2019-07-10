منال شوقي - شعوب تتنفس إحتقار النساء

2019/07/10 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منال_شوقي إن مجتمعاً يُحَقِر نصفه نصفه الآخر، هو مجتمع حقير مقارنةً بمجتمع لا يفعل .تلك حقيقة لا أظن أن فيها جدال.و تكون الطامة الكبرى حين يشارك النصف المُحتقر في تدعيم وإرساء و تفشي مظاهر هذا التحقير و الاعتراف الضمني والصريح بالدونية .يحتقر العالم المُسمي بالعربي ، النساء ليل نهار ، فالرجال والنساء على السواء يحتقرون النساء في لغتهم اليومية و بتعزيز و تواطؤ من الميديا بكل أنواعها و اتفاق شعبي و رسمي......

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