2019/07/10 | 08:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #منال_شوقي إن مجتمعاً يُحَقِر نصفه نصفه الآخر، هو مجتمع حقير مقارنةً بمجتمع لا يفعل .
تلك حقيقة لا أظن أن فيها جدال.
و تكون الطامة الكبرى حين يشارك النصف المُحتقر في تدعيم وإرساء و تفشي مظاهر هذا التحقير و الاعتراف الضمني والصريح بالدونية .يحتقر العالم المُسمي بالعربي ، النساء ليل نهار ، فالرجال والنساء على السواء يحتقرون النساء في لغتهم اليومية و بتعزيز و تواطؤ من الميديا بكل أنواعها و اتفاق شعبي و رسمي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منال شوقي - شعوب تتنفس إحتقار النساء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تلك حقيقة لا أظن أن فيها جدال.
و تكون الطامة الكبرى حين يشارك النصف المُحتقر في تدعيم وإرساء و تفشي مظاهر هذا التحقير و الاعتراف الضمني والصريح بالدونية .يحتقر العالم المُسمي بالعربي ، النساء ليل نهار ، فالرجال والنساء على السواء يحتقرون النساء في لغتهم اليومية و بتعزيز و تواطؤ من الميديا بكل أنواعها و اتفاق شعبي و رسمي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منال شوقي - شعوب تتنفس إحتقار النساء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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