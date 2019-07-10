المجلس العسكري السوداني: اكتمال وثيقة الاتفاق مع المعارضة وتسليمها للطرفين

2019/07/10 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس العسكري السوداني: اكتمال وثيقة الاتفاق مع المعارضة وتسليمها للطرفينأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اكتمال وثيقة الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الوثيقة للطرفين الأربعاء تمهيدا للتوقيع عليها.وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي في ختام الاجتماع الأول للجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي مع ممثلي قوى "إعلان الحرية والتغيير"، إن "اللقاء يأتي في إطار المشاورات المتصلة بمتابعة تدقيق ومراجعة الوثيقة التي توصل إليها الطرفان"، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.وأكد كباشي اكتمال الوثيقة التي سيتم تسليمها في العاشرة من صباح اليوم للطرفين تمهيدا للتوقيع النهائي عليها في احتفال وطني كبير.من جهته، هنأ إبراهيم الأمين العضو في لجنة "قوى الحرية والتغيير" للتفاوض مع المجلس العسكري الشعب السوداني بالاتفاق، واعتبره "مرحلة مفصلية للانتقال من فترة المظالم والمفاسد لمرحلة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

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