اليوم موعد إعلان نتائج التحقيق بقضية تخابر الفلاحي

2019/07/10 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، عن تحديد اليوم الأربعاء موعد نهائي لإعلان نتائج التحقيق بشأن قضية تورط قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمو...

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