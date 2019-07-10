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شاهد بالفيديو.. الاعلامي علي الغزي يتصل على رقم شكاوى بلدية الشعب شاهد المفاجأة


شاهد بالفيديو.. الاعلامي علي الغزي يتصل على رقم شكاوى بلدية الشعب شاهد المفاجأة
2019/07/10 | 08:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: BivhH5B3ZJ8

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