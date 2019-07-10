مدينة صناعية عراقية لتصدير النفط.. وخط جديد لتدفق الخام

2019/07/10 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأقر مجلس الوزراء، مشروعين نفطيين ووافق على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019.

أقر مجلس الوزراء مشروعي إنشاء مدينة صناعية لتصدير النفط في المياه الإقليمية ومد أنبوب لضخ الخام نحو الأردن

جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية، يوم الثلاثاء 9 تموز/يوليو برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث أقر المجلس توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن ما يأتي:

أ‌- مشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الاردني.

ب‌- مشروع إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الإقليمية العراقية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإعمار والإسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات ضمن جداول الخطة الاستثمارية للوزارة، ووافق على استثناء وزارة التربية من كتاب مجلس الوزراء للاقتصاد والسماح لها بإحالة عقد توفير المستلزمات التربوية للشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية .

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وتمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 مجددًا على مجلس الوزراء، وفق ما أكده البيان الحكومي، كما شهدت الجلسة الموافقة على موضوع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

صوّت المجلس كذلك، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، فيما وافق على الإجراءات المتخذة بشأن قرض المصرف العراقي للتجارة لغرض إكمال تمويل مشروعَي السماوة وذي قار – الدورة البسيطة.

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