الفتلاوي يؤكد انتهاء مشكلة طريق الموت في النجف

2019/07/10 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الاربعاء، انتهاء مشكلة طريق الموت (المشخاب – ابو صخير) بعد تخصيص مبالغ لانجاز الجانب الثاني من الطريق المذكور وانهاء مشكلة الحوادث المتكررة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وزارتي التخطيط والاعمار وافقتا على اكساء وتطوير طريق الموت (المشخاب – ابو صخير) بعد تخصيص المبالغ الازمة […]

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