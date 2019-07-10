محمد أبو قمر - لحظة حُب في عرض الطريق

2019/07/10 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر لحظة حب في عرض الطريق :================إلتقيتها صدفة ، أو عن قصد ، لا أعرف ، كنت في الطريق إلي عملي ، وكانت تركض قادمة من الاتجاه المقابل لي وهي تتفادي المارة كأنها تريد اللحاق بشيء ما ، أو ربما تهرب من شيء ما ، فجأة ، بينما أنا أتابعها في محاولة مني لاكتشاف ما الذي يدفعها إلي القفز في الهواء كأنها تريد أن تطير هكذا فوجئت بها تتجه نحوي بأقصي سرعة ، ثم تتوقف في مواجهتي تماما ، كانت تلهث ، ......

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