فاطمة ناعوت - إمام مسجد … يدعو لنُصرة الأقباط

2019/07/10 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت قلوبُ المصريين عامرةٌ بالخير، مهما حاولتِ الغوغاءُ تفتيتَ نسيجنا الذي في رباط إلى يوم الدين.منذ الإعلان عن صالوني الثقافي الذي استضافه قداسةُ البابا تواضروس الثاني في المقرّ البابوي، اشتعلت ضدّي حربٌ الكترونية رخيصة.وتعجّبتُ أن الحرب من بعض "الأقباط"، وليست من متأسلمين كما يمكن أن يتوقّع الإنسان! وزال العجبُ حين علمتُ أنها جماعة مسيحية متطرفة من بضعة أشخاص، تحارب الكنيسة الوطنية، وتحاو......

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