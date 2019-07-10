بشير صقر - هل تتوه الحقيقة بين معرفتنا بالأزمة وعقدة العضو المنتدب السابق بالعربى الإفريقى..؟

2019/07/10 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر اضمحلّتْ بشدة علاقتى بالبنك العربى الإفريقى وصندوق معاشاته منذ عام 2000 ، ونادرا ما كان المسئولون عن صندوق المعاشات ( إدارته المنتخبة و مديره المنتدب من البنك للعمل بالصندوق) يعيروننا أى اهتمام بشأن ما يحدث بالصندوق باستثناء مرة واحدة كسب فيها أحد زملائنا( فؤاد حسين) دعوى قضائية تخص معاشه بالدولار ، واستدعي ذلك التوصل لحل وسط مع بقية أصحاب المعاشات.كذلك لم يوجهوا لنا الدعوة ول......

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