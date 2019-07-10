رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الدورة

2019/07/10 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الدورة جنوب بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز الشرطة […]

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