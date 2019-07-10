نقل دبابتين ومدرعتين من قاعدة بجورجيا لواشنطن كلفت ترامب مليون و200 الف دولار

2019/07/10 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الأميركية أن احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد الاستقلال يوم الرابع من تموز، والذي شمل نقل عتاد عسكري إلى واشنطن، كلف الجيش

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