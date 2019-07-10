خبير نفطي لـ

2019/07/10 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اتهم الخبير النفطي فائق الدباس، سلطة اقليم كردستان بالاتفاق مع شركات نفطية عالمية بدون علم الحكومة الاتحادية.



مشيرا الى، ان "سلطة الاقليم لحد

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