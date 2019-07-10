التعليم تعلن غداً الأسماء النهائية للمقبولين بالدراسات العليا

2019/07/10 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المقرر ان تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الخميس اسماء الطلبة المقبولين بالدراسات العليا.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله، إن “الوزارة اعدت خطة للمقاعد الدراسية للعام الدراسي (2019 – 2020) استنادا الى حاجة الاقسام والكليات ضمن الـ 31 جامعة حكومية في البلاد، […]

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