2019/07/10 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الأربعاء عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الدورة جنوب بغداد.وذكر بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الدورة ضمن شارع المصافي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية عن مركز شرطة الدورة وكالة خطوة برس.

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