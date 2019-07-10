وكيل الوسط الفرنسي “بوغبا” يأمل في التوصل إلى حل يرضي الجميع

2019/07/10 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مينو رايولا مدير أعمال لاعب وسط منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم بول بوغبا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بعد رغبة موكله بالرحيل عن النادي الإنجليزي العريق.وقال رايولا في اتصال هاتفي مع إذاعة “توك سبورت” البريطانية: “لم يؤذي بوغبا أي أحد.لقد أظهر احتراما وحرفية عالية في جميع […]

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