تقارير تكشف عن قيمة عقوبة نيمار من إدارة سان جيرمان

2019/07/10 | 09:20

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي عن اتخاذها إجراءات لمعاقبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ...





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