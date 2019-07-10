التربية: النتائج النهائية لامتحانات الدور الأول للمرحلة المتوسطة ستعلن اليوم

2019/07/10 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر مسؤول في وزارة التربية، اليوم الأربعاء، بانالوزارة تعتزم اعلان النتائج النهائية لامتحانات الدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط خلال الساعات القليلة المقبلة.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية،في خبر اطلعت عليه /المعلومة/ عن المصدر قوله، ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات انجزت عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لاغلب المحافظات ولاغلب المواد الامتحانية في الوقت الذي تستمر […]

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