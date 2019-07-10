قربياً .. إعلان نتائج الثالث متوسط

2019/07/10 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪور اﻻول لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019. وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت , إن “المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت أﻧــﺠــﺰت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻻﻏــﻠــﺐ المحافظات وﻻﻏــﻠــﺐ المواد اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ”.وأﻛﺪ , …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قربياً ..



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