تحذير من اختفاء أخطر الأنهار الجليدية في العالم

2019/07/10 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يحذر خبراء من إمكانية ذوبان وانهيار نهر جليدي يُوصف بـ”الأخطر في العالم”، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كارثي في منسوب مياه سطح البحر.والآن، يقترب نهر Thwaites الواقع في أنتاركتيكا من “نقطة تحول” يمكن أن تؤدي إلى تدفق جليدي باتجاه المحيط، لا يمكن إيقافه.وبمجرد بدء “عدم الاستقرار”، لا شيء يمكن […]

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