وزير الاتصالات يتحدث عن “تحسن” مرتقب في خدمة الانترنت

2019/07/10 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزا وزير الاتصالات نعيم الربيعي، الأربعاء، سبب ضعف خدمة الانترنت إلى ما أسماه بـ “الشركات الاحتكارية”، مشيرا إلى أن شهر تموز الحالي سيشهد تحسنا ونوعية افضل في خدمة الانترنت.وقال الربيعي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشهر الجاري سيشهد تحسنا ونوعية افضل في خدمة الانترنت بالتعاون مع الشركات الساندة […]

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