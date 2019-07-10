تركيا تعلن مقتل 15 عنصرا من حزب العمال في العراق

2019/07/10 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وسائل اعلام تركية يوم الاربعاء ان ما لا يقل عن 15 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني قتلوا في قصف لمقاتلات حربية تركية استهدفت مواقعهم شمالي العراق.

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