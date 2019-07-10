دراسة : معظم المكملات الغذائية لا توفر أي حماية ضد الوفاة المبكرة

2019/07/10 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجدت دراسة رئيسية هامة أن معظم المكملات الغذائية لا توفر أي حماية ضد الوفاة المبكرة، ولا تُحدث فرقا في معدلات الوفيات.وقام فريق من الأكاديميين في جامعة “ويست فرجينيا” بالولايات المتحدة، بتحليل 277 تجربة شارك فيها مليون فرد، لتحديد آثار 16 من المكملات الغذائية المختلفة و8 أنظمة غذائية.ووجد الباحثون أن […]

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